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Бывшего владельца «Плато-банка» в Екатеринбурге приговорили к шести годам колонии общего режима

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Сегодня, 12 декабря 2018 года, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего владельца екатеринбургского «Плато-банка» Андрея Лазарева. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.



Вместе с А. Лазаревым получили приговоры двое бывших руководящих работников банка и их сообщница, являвшаяся представителем аффилированных коммерческих фирм. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение», пунктами «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и статьи 172.1 УК РФ «Фальсификация отчетности финансовой организации».



Установлено, что в июле 2012 года была создана организованная группа, в состав которой вошли исполняющая обязанности председателя правления банка и начальник службы внутреннего аудита кредитной организации. Сообщники вывели на счета подконтрольных им фирм денежные средства в виде кредитов на общую сумму более 1,2 млрд руб., которые впоследствии присвоили. Для сокрытия сведений о финансовом состоянии кредитной организации, сложившемся в результате этих действий, в Банк России была представлена сфальсифицированная отчетность.



В мае 2015 года у «Плато-банка» была отозвана лицензия, в дальнейшем кредитное учреждение признано банкротом.



Отметим, что на судебное заседание А. Лазарев сегодня не явился. В связи с этим принято решение об объявлении его в розыск.

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