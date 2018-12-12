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В 2018 году 60% работодателей в Екатеринбурге не будут выплачивать новогодние премии

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Большинство работодателей в Екатеринбурге рассказали о том, что не станут платить 13-ю зарплату своим сотрудникам в этом году. Такие данные получил сайт Зарплата.ру в результате опроса среди 1 тыс. 130 екатеринбуржцев и 490 представителей местных компаний.



По данным опроса, 13-ю зарплату ежегодно выплачивают только 14% работодателей, только в успешные для компании года премии бывают у 37% компаний. При этом у большинства опрошенных — 49% — премий в конце года нет вообще.



Непосредственно в 2018 году 60% работодателей не будут платить 13-ую зарплату, 23% завили, что будут, но только особенно отличившимся работникам. Новогодняя премия для всех ожидается только у 16% респондентов.



Однако даже среди организаций, которые будут платить премии, треть компаний будет выдавать чисто символические суммы — до 5 тыс. руб. От 5 до 10 тыс. руб. заплатят 27% работодателей, от 1 до 20 тыс. руб. — 16% и только у 9% организаций премия превысит 20 тыс. руб.



13-я зарплата в полном смысле этого слова, то есть премия, равная сумме ежемесячной зарплаты, будет выплачиваться только в организациях, в которых работает только 15% участников опроса.



Если говорить о том, на что жители города потратили бы новогоднюю премию, то четверть респондентов отложила бы эти деньги на будущее, 35% купили бы себе то, что давно хотели, но откладывали покупку. На новогодние подарки эти деньги израсходовали бы только 14% горожан, 8% не стали бы тратить на себя, а отдали бы долги. 5% потратили бы все на новогодний стол, и только 2% опрошенных отправились бы с этими деньгами на шопинг в сезон скидок.



А у 11% премия ушла бы просто на ежедневные нужды.



Интересно, что 58% среди опрошенных жителей города отметили, что премия в конце года всегда мотивирует их на более усердную работу в будущем году.



«Часто практика премирования применяется работодателями в качестве мотивации за сверхдостижения в течение всего года — например, каждый квартал. Однако некоторые компании предпочитают не выплачивать регулярные премии, формируя тем самым запас бюджета на выплату 13-ой зарплаты в конце года. Такая форма премирования — самый простой способ замотивировать сотрудника на качественную работу в течение года, сохранить специалиста от преждевременного ухода из компании и сделать его более лояльным. Особенно если работодатель не скупится и выплачивает не символическую сумму, а действительно стремится поощрить работника», — отметил руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру Иван Чирков.

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