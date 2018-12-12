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Стоит ли пользоваться онлайн кредитованием
12 декабрь 2018 (13:40)
В рамках банковско-финансовых отношений запущено несколько разных проектов онлайн кредитования. Чаще они ориентированы на выдачу быстрого займа. Но в некоторых случаях, реально заказывать крупные суммы.
Фотография предоставлена агентством «ДримТрейд»
О том, какие перспективы предусматривает кредит онлайн, и на что могут рассчитывать заемщики, пойдет речь далее.
Где получить кредит онлайн
В настоящее время заказать деньги в займ на карту можно как в официальном банке, так и в микрофинансовой организации. Разумеется, между ними есть определенная разница.
Как кредитует банк
Обращаясь в банк по вопросу онлайн кредитования, клиент должен иметь положительную кредитную историю и предоставить подтверждения собственной платежеспособности. При непосредственном виртуальном оформлении заявки всего этого не требуется. Только после того, как будет оглашено одобрение, заемщику предложат подойти в отделение учреждения с минимальным пакетом документов. После непродолжительной беседы со служащим выносится окончательный вердикт.
Будет ли это одобрение — зависит от ряда факторов:
— объема требуемой суммы;
— срока, на который запрашивается ссуда;
— репутации заемщика (в том числе родственников, если в базе данных есть о них информация).
Как кредитует МФО
Для получения займа в МФО быть идеальным клиентом банка не требуется. Микрофинансовые организации могут выдавать кредит на карту даже тем, кто имеет непогашенные обязательства в других структурах. Главное, чтобы не было просрочек по платежам.
Примечательно и то, что получить кредит на карту можно практически моментально, не выходя из дома. Именно поэтому большинство пользователей отдают предпочтение таким займам. Единственный минус — выдаются они на максимально короткий срок в небольших суммах. В идеале, до ближайшей зарплаты.
Что касается условий погашения — действует прозрачность и жесткость одновременно:
— Если заемщик успел вовремя вернуть ссуду, он практически не облагается процентной накруткой, кроме «оговоренного» при оформлении.
— Тогда когда клиенту не удалось своевременно погасить долг, насчитываются пени в крупных размерах. Это может быть ежедневное увеличение либо еженедельный процентный платеж за просрочку.
В каком виде пользователь может получить кредитные средства
Онлайн заявка принимается на все формы кредитования, независимо от адресата обращения (банк, МФО):
— Если нужен кредит наличными — заемщику потребуется подойти в отделение структуры и забрать сумму через кассу.
— Будучи постоянным клиентом банка, гораздо выгодней запросить займ на карту, поскольку все данные в базе финорганизации имеются, и перепроверять их не придется. Деньги зачисляются через несколько минут.
— При необходимости покупки товаров в кредит, в том числе через интернет составляется соответствующее соглашение, непосредственно в магазине.
Дополнительные привилегии онлайн кредитования
Одним из важных условий по выдаче онлайн займов является своевременный возврат средств. К сожалению, не всем удается справиться с задачей. Потому многие банковские структуры пошли навстречу клиентам, предлагая возможность продлевать уже выданный кредит.
Такой подход обеспечивает потребительский комфорт, временно приостанавливая начисление нормативных штрафных санкций.
Для того чтобы воспользоваться данной услугой, заемщик обязан обратиться в кредитную организацию и подать доказательства неплатежеспособности на текущий период времени.
Вывод
Онлайн кредитование призвано решать финансовые проблемы. Бояться его не следует. Нужно обращаться в проверенные учреждения, чья репутация не раз подтверждалась реальным действием и добропорядочностью.
Фотография предоставлена агентством «ДримТрейд»
О том, какие перспективы предусматривает кредит онлайн, и на что могут рассчитывать заемщики, пойдет речь далее.
Где получить кредит онлайн
В настоящее время заказать деньги в займ на карту можно как в официальном банке, так и в микрофинансовой организации. Разумеется, между ними есть определенная разница.
Как кредитует банк
Обращаясь в банк по вопросу онлайн кредитования, клиент должен иметь положительную кредитную историю и предоставить подтверждения собственной платежеспособности. При непосредственном виртуальном оформлении заявки всего этого не требуется. Только после того, как будет оглашено одобрение, заемщику предложат подойти в отделение учреждения с минимальным пакетом документов. После непродолжительной беседы со служащим выносится окончательный вердикт.
Будет ли это одобрение — зависит от ряда факторов:
— объема требуемой суммы;
— срока, на который запрашивается ссуда;
— репутации заемщика (в том числе родственников, если в базе данных есть о них информация).
Как кредитует МФО
Для получения займа в МФО быть идеальным клиентом банка не требуется. Микрофинансовые организации могут выдавать кредит на карту даже тем, кто имеет непогашенные обязательства в других структурах. Главное, чтобы не было просрочек по платежам.
Примечательно и то, что получить кредит на карту можно практически моментально, не выходя из дома. Именно поэтому большинство пользователей отдают предпочтение таким займам. Единственный минус — выдаются они на максимально короткий срок в небольших суммах. В идеале, до ближайшей зарплаты.
Что касается условий погашения — действует прозрачность и жесткость одновременно:
— Если заемщик успел вовремя вернуть ссуду, он практически не облагается процентной накруткой, кроме «оговоренного» при оформлении.
— Тогда когда клиенту не удалось своевременно погасить долг, насчитываются пени в крупных размерах. Это может быть ежедневное увеличение либо еженедельный процентный платеж за просрочку.
В каком виде пользователь может получить кредитные средства
Онлайн заявка принимается на все формы кредитования, независимо от адресата обращения (банк, МФО):
— Если нужен кредит наличными — заемщику потребуется подойти в отделение структуры и забрать сумму через кассу.
— Будучи постоянным клиентом банка, гораздо выгодней запросить займ на карту, поскольку все данные в базе финорганизации имеются, и перепроверять их не придется. Деньги зачисляются через несколько минут.
— При необходимости покупки товаров в кредит, в том числе через интернет составляется соответствующее соглашение, непосредственно в магазине.
Дополнительные привилегии онлайн кредитования
Одним из важных условий по выдаче онлайн займов является своевременный возврат средств. К сожалению, не всем удается справиться с задачей. Потому многие банковские структуры пошли навстречу клиентам, предлагая возможность продлевать уже выданный кредит.
Такой подход обеспечивает потребительский комфорт, временно приостанавливая начисление нормативных штрафных санкций.
Для того чтобы воспользоваться данной услугой, заемщик обязан обратиться в кредитную организацию и подать доказательства неплатежеспособности на текущий период времени.
Вывод
Онлайн кредитование призвано решать финансовые проблемы. Бояться его не следует. Нужно обращаться в проверенные учреждения, чья репутация не раз подтверждалась реальным действием и добропорядочностью.
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