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Челябинская область и Республика Беларусь займутся организацией прямого авиарейса «Челябинск — Минск — Челябинск»

УрБК, Челябинск, 10.12.2018. В рамках официального визита делегации Республики Беларусь в Челябинскую область в резиденции губернатора Бориса Дубровского состоялось подписание плана мероприятий о совместном сотрудничестве в самых разных областях.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, стороны договорились проработать вопрос об организации прямого регулярного воздушного сообщения по маршруту «Челябинск — Минск — Челябинск».



«Между Челябинской областью и Республикой Беларусь давно налажены дружеские, братские отношения. Мы сотрудничаем в самых разных сферах: промышленной, культурной. За 9 месяцев года товарооборот между нашим регионом и Республикой превысил 255 миллионов долларов США, и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года он увеличился более чем на 24%. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия огромный, мы можем во многом друг другу помочь, и план совместных мероприятий до 2021 года будет содействовать сотрудничеству между Республикой и Челябинской областью. Наша задача как представителей исполнительной власти — создать самые благоприятные условия для людей, для бизнеса», — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Как отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович, их впечатлил промышленный потенциал Южного Урала.



«Мы посетили предприятие компании «Русские электрические двигатели», нас впечатлили не только производственные мощности, но и ваши люди, их лица, их вера в будущее России и искренний патриотизм. Республика Беларусь была, есть и будет ближайшим партнером России. Мы рады работать сообща, вместе решать экономические задачи. Тем более, что сегодня предоставляются новые возможности, в том числе, в развитии кооперации. Мы также готовы рассматривать вопрос о создании совместных производств», — подчеркнул он.



Делегация Беларуси посетила Челябинскую область в рамках реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Республикой и Южным Уралом, которое было подписано в 2000 году. В состав белорусской делегации вошли представители крупнейших компаний Республики, руководители ведущих машиностроительных предприятий: ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «Могилевлифтмаш», а также руководители различных ведомств и объединений предпринимателей. Они посетили производственные площадки, расположенные в Челябинске, в Златоусте и Миассе.



В рамках визита белорусской делегации состоялась встреча с представителями Агентства инвестиционного развития Челябинской области. Стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества в проекте по сборке прицепной техники ОАО «Гомсельмаш» на базе челябинского предприятия ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», возможности промышленной кооперации между представителями машиностроительной индустрии региона и предприятиями, входящими в группу компаний ОАО «Могилевлифтмаш». Кроме того, обсуждались возможности создания в Челябинской области выставки техники белорусских производителей.

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