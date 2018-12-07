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В 2020 году военные пенсионеры будут получать выплаты на карты «Мир»

УрБК, Москва, 07.12.2018. С 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты военным пенсионерам и пенсионерам силовых и правоохранительных структур будут выплачиваться на карты «Мир».



Постановлении правительства № 1466 от 1 декабря 2018 года вступает в силу 1 февраля 2019 года. В нем говорится, что пенсии будут начисляться на карты «Мир» после истечения срока действия международных карт, на которые они выплачиваются сейчас.



Под действие документа попадают пенсионеры, получающие выплаты по линии Минобороны, МВД, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.



С 1 июля 2018 года на карты «Мир» зарплаты уже получают бюджетники и стипендии студенты государственных вузов.

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