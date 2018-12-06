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Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 06.12.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2018 года. Курс долл. США снизился на 8,65 коп. до 66,74 руб., курс евро — на 9,8 коп. до 75,60 руб.

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