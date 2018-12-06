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В Каменске-Уральском «Мегамарт» заплатит 60 тыс. рублей клиентке за сломанную руку на территории магазина

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Пострадавшая из-за наледи клиентка магазина «Мегамарт» в Каменске-Уральском взыскала с торгового предприятия компенсацию морального вредя, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В декабре 2017 года при входе в магазин «Мегамарт» на ул. Суворова, входная группа которого не была очищена от наледи и воды, горожанка Лариса Г. поскользнулась и упала. Результатом падения стал перелом лучевой кости, и вместо празднования новогодних праздников женщине пришлось проходить лечение.



С иском о компенсации морального вреда и понесенных расходов пострадавшая обратилась в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Истец просила взыскать с АО «Дикси ЮГ» — владельца помещения — компенсацию морального вреда — 200 тыс. руб. и расходы по оплате юридических услуг — 10 тыс. руб.



Решением суда исковые требования истца удовлетворены частично. С АО «Дикси ЮГ» взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб. и судебные расходы — 10 тыс. руб.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. В жалобе представитель ставил вопрос об отмене решения, считая его незаконным и необоснованным.



Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции, который установил, что причиной падения истца стала некачественная уборка территории магазина, в том числе — входной группы. Ответчик оспаривал факт получения травмы на территории магазина. Однако свидетели происшествия опровергли доводы представителя магазина. Также судом установлено, что ответчик осуществляет видеонаблюдение за входом в магазин, однако запись в суд не предоставил. Решение Красногорского районного суда Каменска-Уральского было оставлено в силе.

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