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По мнению представителя Xiaomi, камера становится основным конкурентным преимуществом смартфона

УрБК, Москва, 03.12.2018. Недорогие цифровые фотоаппараты практически исчезли из повседневного обихода, уступив место смартфонам. С развитием фотографических возможностей мобильных флагманов аналогичная участь ждет и так называемый сегмент prosumer. Об этом УрБК рассказал региональный PR-менеджер Xiaomi Евгений Мосунов. По его мнению, можно быть уверенным только в жизнеспособности профессиональной техники, которую смартфоны вряд ли смогут стереть с лица земли.



«Производители смартфонов явно двигаются в сторону расширения функциональности своих камер. Двойными камерами с телеобъективом и оптическим зумом сегодня обладают уже не только флагманы, но и модели среднего сегмента, а широкоугольной оптикой в 2018 году тоже мало кого можно удивить. Другой вопрос состоит в том, что делается это не для того, чтобы отнять долю рыночного пирога у производителей фототехники, а скорее чтобы лишить сна конкурентов в своем сегменте. Во втором десятилетии 21 века осталось крайне мало аспектов, в которых производители смартфонов по-прежнему могут удивить потребителей, и камера — один из них», — рассказал Евгений Мосунов.

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