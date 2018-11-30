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Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 30.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2018 года. Курс долл. США снизился на 10,07 коп. до 66,53 руб., курс евро — на 14,13 коп. до 75,75 руб.

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