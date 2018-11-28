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Одной из новых тем 100+ Forum Russia в Екатеринбурге станет реновация городских территорий мегаполисов
28 ноябрь 2018 (17:14)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Одним из новых направлений, которые будут представлены на 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, станет реновация городских территорий мегаполисов. Об этом на пресс-конференции рассказал член Совета Федерации Аркадий Чернецкий.
«В том числе речь пойдет о сохранении памятников культурного наследия, расположенных на территории, которую предполагается подвергнуть редевелопменту», — пояснил А. Чернецкий.
По его словам, также в числе новых тем — применение автоматизированных технических систем и технологий информационного моделирования в строительстве (роботизированные технологии в изысканиях и строительстве), цифровое прототипирование информационного моделирования зданий и сооружений, а также управление и эксплуатация высотных зданий и сооружений.
Напомним, V Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет с 5 по 7 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Его тема в этом году: «Технологии информационного моделирования — начало эпохи цифрового строительства».
«В том числе речь пойдет о сохранении памятников культурного наследия, расположенных на территории, которую предполагается подвергнуть редевелопменту», — пояснил А. Чернецкий.
По его словам, также в числе новых тем — применение автоматизированных технических систем и технологий информационного моделирования в строительстве (роботизированные технологии в изысканиях и строительстве), цифровое прототипирование информационного моделирования зданий и сооружений, а также управление и эксплуатация высотных зданий и сооружений.
Напомним, V Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет с 5 по 7 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Его тема в этом году: «Технологии информационного моделирования — начало эпохи цифрового строительства».
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