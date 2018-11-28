Новости дня

Прокуратура не закончила проверку по факту возможного сноса дома для нового зала Свердловской филармонии

28 ноябрь 2018 (11:33)

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Прокуратура Свердловской области продолжает проверку данных о возможном сносе многоквартирного дома № 40 по ул. Карла Либкнехта в Екатеринбурге в целях строительства на его месте концертного зала филармонии. Об этом УрБК сообщила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

Таким образом в надзорном ведомстве прокомментировали первые результаты прокурорской проверки, которые опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Там (в опубликованных материалах — прим. ред.) только часть. Проверка продолжается, и мы будем информировать о том, как она проходит», — сказала М. Канатова.

Напомним, что новый концертный зал для культурного учреждения планируется построить в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: