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Прокуратура Екатеринбурга не нашла существенных нарушений при проверке филармонией здания на улице Карла Либкнехта
28 ноябрь 2018 (09:51)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Прокуратура Екатеринбурга проверила законность действий в деятельности екатеринбургской филармонии, заказавшей проведение технической экспертизы состояния дома по адресу Карла Либкнехта, 40. Факт закупки экспертизы признан законным, так как филармонии принадлежит 5 квартир в этом доме. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ответ из прокуратуры Свердловской области.
Согласно документу, по итогам проверки в адрес руководства филармонии вынесено представление об устранении нарушений законодательства о закупках. Кроме того, руководству учреждения вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ, «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
«Облпрокуратура заключила, что филармония могла тратиться на обследования пятиэтажки на Карла Либкнехта, 40. По сути, культурным «рейдерам» показали зеленый свет. Нарушения, допущенные руководством органного учреждения при закупках, погоды не делают. Ну, ничего страшного. Ожидаемо. Все равно жителей дома в обиду не дадим», — написал Андрей Альшевских.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести.
Между тем большинство жильцов дома категорически против расселения. Ранее они обратились с открытым письмом к правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии, в котором озвучено требование соблюсти законные интересы граждан и сохранить здание.
Согласно документу, по итогам проверки в адрес руководства филармонии вынесено представление об устранении нарушений законодательства о закупках. Кроме того, руководству учреждения вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ, «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
«Облпрокуратура заключила, что филармония могла тратиться на обследования пятиэтажки на Карла Либкнехта, 40. По сути, культурным «рейдерам» показали зеленый свет. Нарушения, допущенные руководством органного учреждения при закупках, погоды не делают. Ну, ничего страшного. Ожидаемо. Все равно жителей дома в обиду не дадим», — написал Андрей Альшевских.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести.
Между тем большинство жильцов дома категорически против расселения. Ранее они обратились с открытым письмом к правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии, в котором озвучено требование соблюсти законные интересы граждан и сохранить здание.
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