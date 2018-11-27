Новости дня
Банк России определил тарифы Системы быстрых платежей
27 ноябрь 2018 (11:27)
УрБК, Москва, 27.11.2018. Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая заработает в начале 2019 года. Комиссии установлены на уровне от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода, сообщается на сайте регулятора.
«Система быстрых платежей — важнейший инфраструктурный проект национального значения, который позволит, с одной стороны, обеспечить равный доступ участников рынка к этому сервису, а с другой — предоставит нашим гражданам удобный, надежный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
По ее словам, Банк России установил для банков привлекательные условия обслуживания в СБП, чтобы они, в свою очередь, имели возможность предложить минимальные тарифы по таким платежам своим клиентам.
«Важно отметить, что будет установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. Мы рассчитываем, что благодаря Системе быстрых платежей комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся», — отметила Ольга Скоробогатова.
Система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.
В дальнейшем сервисы СБП будут развиваться: будет реализована возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж.
«Система быстрых платежей — важнейший инфраструктурный проект национального значения, который позволит, с одной стороны, обеспечить равный доступ участников рынка к этому сервису, а с другой — предоставит нашим гражданам удобный, надежный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
По ее словам, Банк России установил для банков привлекательные условия обслуживания в СБП, чтобы они, в свою очередь, имели возможность предложить минимальные тарифы по таким платежам своим клиентам.
«Важно отметить, что будет установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. Мы рассчитываем, что благодаря Системе быстрых платежей комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся», — отметила Ольга Скоробогатова.
Система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.
В дальнейшем сервисы СБП будут развиваться: будет реализована возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Доля безналичных платежей в РФ почти достигла 50%
- Переводы через Систему быстрых платежей могут быть дешевле, чем с помощью банковских карт
- СКБ-банк завершил разработку собственного прототипа Системы быстрых платежей
- Банк России планирует запустить систему быстрых платежей 1 января 2019 года
- Клиенты ООО «Банк «НЕЙВА» все чаще пользуются услугой банковских электронных срочных платежей