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Банк России определил тарифы Системы быстрых платежей

УрБК, Москва, 27.11.2018. Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая заработает в начале 2019 года. Комиссии установлены на уровне от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода, сообщается на сайте регулятора.



«Система быстрых платежей — важнейший инфраструктурный проект национального значения, который позволит, с одной стороны, обеспечить равный доступ участников рынка к этому сервису, а с другой — предоставит нашим гражданам удобный, надежный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.



По ее словам, Банк России установил для банков привлекательные условия обслуживания в СБП, чтобы они, в свою очередь, имели возможность предложить минимальные тарифы по таким платежам своим клиентам.



«Важно отметить, что будет установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. Мы рассчитываем, что благодаря Системе быстрых платежей комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся», — отметила Ольга Скоробогатова.



Система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.



В дальнейшем сервисы СБП будут развиваться: будет реализована возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж.

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