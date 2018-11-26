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Банк России усложнит выдачу кредитов

УрБК, Москва, 26.11.2018. Банки будут оценивать уровень долговой нагрузки клиента даже при выдаче ссуды от 10 тыс. рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на информацию Банка России.



С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Причем информацию об уровне дохода нужно будет подтвердить — сейчас это необходимо лишь при согласовании крупных кредитов.



Впрочем, до октября 2020 года для займов на сумму до 50 тыс. рублей и автокредитов будет действовать упрощенный порядок выдачи. В этот период для расчета долговой нагрузки будет использоваться уровень дохода, указанный заемщиком в заявлении, — иными словами, его можно будет не проверять. В целом новация снизит уровень закредитованности населения, но увеличит время на принятие решения о выдаче ссуды и расходы банков, полагают участники рынка. Издержки кредитные организации переложат в цены услуг, и ставки из-за этого могут вырасти.



Показатель планируется использовать для установления надбавок к коэффициентам риска. Будет влиять он и на норматив достаточности капитала банка — в зависимости от уровня риска финансовая организация обязана создавать резервы по кредитам. Например, для ипотеки с маленьким первым взносом действует надбавка в размере 200% — значит резервы нужно создать в размере 200% от суммы займа. Для банка это расходы, а стало быть, кредитовать рискованного заемщика невыгодно.



Долговая нагрузка фиксирует, какую часть дохода гражданин тратит на погашение долгов ежемесячно. На 1 октября 2018 года средний PTI в России составлял 23,55%, пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Годом ранее PTI составлял 24,67% — то есть нагрузка на россиян немного уменьшилась. Но произошло это, вероятно, благодаря снижению ставок по займам: кредитов не стало меньше, но по ним стали меньше платить.



Предельный PTI — 50%, считает Алексей Волков. Для комфортной жизни с таким долгим кредитом, как ипотека, нагрузка должна быть не более 30%. Иначе возможны длительные финансовые перегрузки и даже дефолт. По словам эксперта, сейчас в России 12,5% заемщиков отдают в погашение долгов более половины своего месячного дохода.



Сейчас кредиторы запрашивают как минимум справку с работы должника и его собственную информацию о доходах. Сведения проверяют лишь при оформлении крупных ссуд — ипотеки, автокредита или крупного потребительского займа. Данные БКИ банки также запрашивают, но лишь при наличии письменного согласия должника.



Принимая решения о выдаче, банки смогут учитывать доход, указанный самим заемщиком в заявлении. Более широкие исключения, например, упрощенная выдача кредитов до 100 тыс. рублей, могут привести «к недооценке долговой нагрузки и росту системных рисков», полагают в Центробанке. Пока предполагается, что после 2020 года подтверждать доходы нужно будет, даже если клиент запросит кредит на 10 тыс. рублей.

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