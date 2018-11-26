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В Новой Ляле во время ремонта автотрассы погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В Новой Ляле по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего гибель дорожного рабочего во время ремонта автотрассы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что 16 июля 2018 года на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Свердловской области Р352 «Екатеринбург — Серов» на дорожного рабочего при выполнении работ по засыпке выбоин холодным асфальтобетоном был совершен наезд транспортным средством, вследствие чего он скончался на месте.



Одной из причин несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии технологического регламента, в необеспечении места выполнения работ временными дорожными знаками в полном объеме.



Указанные нарушения требований равил по технике безопасности со стороны должностных лиц Серовского ДРСУ филиала АО «Свердловскавтодор» привели к несчастному случаю со смертельным исходом.



По результатам надзорных мероприятий прокуратура района в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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