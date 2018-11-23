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Верховный суд РФ допустил изъятие у граждан-банкротов единственного жилья

УрБК, Москва, 23.11.2018. Единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов. Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м. от реализации.



Как сообщает агентство «Интерфакс», конфликт между Анатолием Фрущаком и его кредитором Андреем Кузнецовым длится почти 10 лет. Суды в 2010-2011 годах признали наличие долга на сумму более 8 млн руб., а Фрущак передал квартиру своей жене по соглашению о разделе имущества, та же подарила ее дочери. Затем суды признали эти сделки недействительными и вернули спорное жилье, стоимость которого составляет около 28 млн руб., в единоличную собственность должника.



В апреле 2017 года долг Фрущака вырос с 8 до 13 млн руб., он обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. В августе суд ввел процедуру реализации имущества. Фрущак ходатайствовал об исключении из конкурсной массы квартиры, поскольку это его единственное жилье. Арбитражный суд Москвы, апелляция и кассация встали на его сторону.



Кузнецов обращал внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления.



«За 10 лет ни одной добровольной выплаты так и не было», — сообщила адвокат Юлия Никишина.



После совещания судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила акты нижестоящих судов. Обособленный спор отправлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



По мнению экспертов, это может быть попыткой преодолеть позицию КС РФ по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья.

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