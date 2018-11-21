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ЕВРАЗ стал серебряным призером конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности-Урал»

УрБК, Нижний Тагил, 21.11.2018. На конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности-Урал» ЕВРАЗ стал серебряным призером. Жюри отметило благотворительные и волонтерские проекты компании в Нижнем Тагиле и Качканаре, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ.



ЕВРАЗ НТМК представил на конкурс два проекта. Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!» занял второе место в номинации «Лучшая программа (проект), способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании».



Партнером номинации выступило Министерство экономического развития РФ. За 10 лет существования конкурса только в Качканаре и Нижнем Тагиле было воплощено в жизнь более 200 проектов. При поддержке ЕВРАЗа благоустроены территории парков, детских садов, школ, установлены спортивные площадки, разбиты скверы, открыты классы для занятий робототехникой, швейная мастерская, планетарий.



Волонтерский проект «Эстафета добрых дел» занял третье место в номинации «Лучшая программа (проект), способствующая развитию волонтерства в России». Эстафета стартовала в 2017 году. За два года волонтерами стали более 8 тыс. металлургов, они оказали помощь 12 учебно-воспитательным учреждениям Свердловской области.



Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» — совместный проект Форума Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты «Ведомости. Конкурс направлен на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. В региональном этапе конкурса приняли участие 27 компаний из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Немецкого автономного округа.

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