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Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал строительство нового зала Свердловской филармонии
21 ноябрь 2018 (09:48)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал строительство нового зала Свердловской филармонии. Такое заявление он сделал в ходе встречи с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым.
«Также мы обсуждали сегодня проект нового филармонического комплекса: он крайне амбициозный, исключительно яркий, красивый. Если удастся его реализовать, я думаю, что это будет один из самых выдающихся филармонических комплексов в мире. Но, безусловно, впереди большая работа, при этом министерство культуры будет этот проект всячески поддерживать», — цитирует Владимира Мединского департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести.
Между тем большинство жильцов дома категорически против расселения. Ранее они обратились с открытым письмом к правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии, в котором озвучено требование соблюсти законные интересы граждан и сохранить здание.
Сейчас по факту возможного сноса дома прокуратура Свердловской области проводит проверку.
«Также мы обсуждали сегодня проект нового филармонического комплекса: он крайне амбициозный, исключительно яркий, красивый. Если удастся его реализовать, я думаю, что это будет один из самых выдающихся филармонических комплексов в мире. Но, безусловно, впереди большая работа, при этом министерство культуры будет этот проект всячески поддерживать», — цитирует Владимира Мединского департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести.
Между тем большинство жильцов дома категорически против расселения. Ранее они обратились с открытым письмом к правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии, в котором озвучено требование соблюсти законные интересы граждан и сохранить здание.
Сейчас по факту возможного сноса дома прокуратура Свердловской области проводит проверку.
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