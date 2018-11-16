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ММК будет софинансировать проекты малого и среднего бизнеса в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 16.11.2018. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» приняло решение о софинансировании со стороны Магнитогорского металлургического комбината проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк». Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Софинансирование будет предоставляться на конкурсной основе для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет до 30% от суммы проекта, но не более 15 млн руб.



«Это еще один стимул для предприятий, решивших организовать промышленное производство в Индустриальном парке ММК. Резиденты Индустриального парка уже пользуются инструментами региональной поддержки: обнулена ставка налога на имущество, ставка налога на прибыль снижена на 3,5%. Действует льготная арендная ставка: всего 66 руб. за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



На территории Индустриального парка имеются производственные, складские помещения с грузоподъёмным оборудованием и энергообеспечением: электроэнергией, промышленной водой, пожарно-питьевой водой, природным газом. На площадке есть развитая железнодорожная сеть, имеющая прямой выход как на внутренний железнодорожный парк ММК, так на Южно-Уральскую железную дорогу.



Развивается система сервисной поддержки действующих резидентов: в текущем году появилась возможность страхования, обучения и переподготовки персонала, осуществляется банковское обслуживание по индивидуальным предложениям.

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