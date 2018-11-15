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За 5 лет Банк России отозвал более 400 банковских лицензий

УрБК, Москва, 15.11.2018. Банк России отозвал более 400 банковских лицензий и санировал более 30 банков за последние пять лет. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, выступившей на VIII конгрессе финансистов Казахстана.



«За последние годы мы в России отозвали более 400 банковских лицензий, санировали более 30 банков, в том числе три очень крупные банковские группы», — сказала Набиуллина.



Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в мае говорила, что Банк России завершил основную часть работы по очищению банковского сектора РФ, полностью она будет закончена в течение двух-трех лет.

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