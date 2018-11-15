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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 29,3 млн рублей
15 ноябрь 2018 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. На 1 ноября 2018 года просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 29,3 млн руб. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.
По сравнению с 1 октября 2018 года она уменьшилась на 7,8 млн руб. или на 21,1%.
По сравнению с 1 октября 2018 года она уменьшилась на 7,8 млн руб. или на 21,1%.
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