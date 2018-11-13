Новости дня

ММК представит свои возможности на выставке «Металл-Экспо»

УрБК, Магнитогорск, 13.11.2018. В Москве открылась 24-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2018», участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», по традиции стенд компании — один из самых крупных и представительных на форуме. Посетители стенда могут ознакомиться с широким спектром продукции и технологическими возможностями как самого Магнитогорского металлургического комбината, так и компаний, входящих в Группу ММК. В их числе Лысьвенский металлургический завод, вошедший в состав Группы в декабре прошлого года. ООО «ММК-ЛМЗ» представит уникальную для России линейку продукции: электрооцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием с технологией Print. В частности, будут представлены премиальные виды проката с полимерным покрытием, выпускаемые под брендами SteelArt и «Муар».



Особое место в экспозиции комбината занимают высокопрочные и износостойкие импортозамещающие стали, выпускаемые под брендом MAGSTRONG. Они используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт и других видов высокотехнологичной продукции. Среди новинок продуктовой линейки MAGSTRONG — принципиально новые марки MAGSTRONG AGRO22 и MAGSTRONG AGRO33. Данные стали предназначены в первую очередь для предприятий, производящих навесные элементы и комплектующие для почвообрабатывающей, посевной и уборочной техники.



Помимо этого, на выставке «Металл-Экспо 2018» ПАО «ММК» представит разработанную и внедренную на комбинате автоматизированную систему оперативно-календарного планирования (АС ОКПП). Презентация системы состоится на специальной конференции «Календарное и оперативное планирование производства», которая будет проходить 14 ноября с 10 до 18 часов по московскому времени в конференц-зале 238 павильона № 75 ВДНХ.



Организаторами конференции, посвященной вопросам проектирования, внедрения и эксплуатации корпоративной АС ОКПП, выступили ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и Исследовательско-технологический центр «Аусферр». В конференции примут участие представители различных подразделений, эксплуатирующих систему оперативного и календарного планирования, а также осуществляющих управление проектом. Спикеры компании представят ретроспективный анализ формирования данного программного решения, реальный опыт его воплощения в ПАО «ММК» и планы его дальнейшего развития.



Проект создания АС ОКПП является важным элементом реализации на комбинате логистической концепции «Точно в срок», предполагающей полностью согласованную работу предприятия по изготовлению продукции, что позволяет производить и доставлять клиентам любой товар в заранее обозначенные сроки, а также экономить за счет снижения переменных затрат и складского обслуживания.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: