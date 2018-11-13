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За год в Свердловской области спрос на рабочие профессии вырос в четыре раза

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Количество вакансий в профессиональной отрасли «Рабочий персонал» в Свердловской области за 2018 год выросло почти в четыре раза. Как сообщает пресс-служба HeadHunter, на них приходится 14% предложений работодателей.



Среди соискателей рабочие специальности также становятся популярнее: количество резюме выросло в два раза, их доля составила 1,5% от общего числа резюме с начала года.



«Спрос растет гораздо быстрее предложения, поэтому и конкуренция в данной отрасли небольшая, всего одно резюме на вакансию. Оптимальным для рынка считается ситуация, когда на вакансию приходится 4-5 резюме — тогда выбор есть и у работодателей, и у соискателей. Можно говорить о дефиците рабочего персонала, но все-таки динамика положительная. Статистика показывает, что о рабочей профессии задумываются все больше свердловчан. По данным нашего опроса, в Уральском федеральном округе 9% офисных работников готовы сменить свою профессию на рабочую, еще 7% согласны на это, если им оплатят обучение, и 24% готовы перейти в рабочие при гарантии трудоустройства», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.



Чаще всего интерес к вакансиям рабочих проявляют мужчины 26-35 лет. Самые популярные специализации среди соискателей — грузчик (18,2% резюме), электрик (16%), монтажник (15%), электромонтёр (14,3%) и слесарь (14%).



Среди работодателей наиболее востребованы такие специалисты, как наладчик (16% вакансий), слесарь (15%), оператор станков (13%), токарь (13%), монтажник (12%), сварщик (12%), грузчик (11%), механик (11%), электрик (10%) и комплектовщик (9%). В подавляющем большинстве случаев компании ищут сотрудников с опытом работы от года и более. Треть вакансий размещена в Екатеринбурге.

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