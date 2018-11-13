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В Екатеринбурге из-за антисанитарии на 60 суток приостановили работу цеха хлебобулочных изделий

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по жалобе потребителя в октябре 2018 года провело административное расследование в отношении цеха (ИП Зубкова, Екатеринбург, ул. Восточная, 182), изготавливающего хлебобулочную и кулинарную продукцию. Как сообщается на сайте ведомства, изделия поступали в магазины города.



В результате проверки выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Так при отсутствии овощного и мясного цехов предприятие работает на нечищенных овощах, корнеплодах, мясном сырье. Обработка происходит в одном помещении. Вытяжка выведена под окна жилого помещения. В цехе нет холодильника, и продукция хранится на полу. На используемое сырье не представлены документы, подтверждающее их качество и безопасность, а также отсутствует возможность идентификации даты и времени выработки заготовок и полуфабрикатов. Совместно хранится верхняя и санитарная одежда.



В отношении ИП Зубковой составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ. Деятельность заготовочного цеха екатеринбургского предприятия общественного питания приостановлена на 60 суток.

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