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Суд принял решение заблокировать два сайта группы компаний «Кэшбери»
13 ноябрь 2018 (09:54)
УрБК, Москва, 13.11.2018. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону в понедельник по иску прокуратуры принял решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери», сообщает ТАСС.
«Первомайский районный суд по исковому заявлению прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону решил требования административного иска удовлетворить, признать информацию на сайте кэшбери.рф и cashbery.com запрещенной к распространению на территории РФ», — сказала судья.
Как следовало из иска, зачитанного судьей в ходе заседания, размещенная на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com информация вводит в заблуждение потребителей. Прокуратура просила признать эту информацию запрещенной на территории РФ, обязав Роскомнадзор заблокировать сайты. Заинтересованным лицом в суде выступил ЦБ РФ, поддержавший требования истца.
Напомним, что группа компаний «Кэшбери» объявила о прекращении работы с 1 ноября.
«Первомайский районный суд по исковому заявлению прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону решил требования административного иска удовлетворить, признать информацию на сайте кэшбери.рф и cashbery.com запрещенной к распространению на территории РФ», — сказала судья.
Как следовало из иска, зачитанного судьей в ходе заседания, размещенная на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com информация вводит в заблуждение потребителей. Прокуратура просила признать эту информацию запрещенной на территории РФ, обязав Роскомнадзор заблокировать сайты. Заинтересованным лицом в суде выступил ЦБ РФ, поддержавший требования истца.
Напомним, что группа компаний «Кэшбери» объявила о прекращении работы с 1 ноября.
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