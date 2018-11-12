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На «Уралвагонзаводе» приостановили производство инновационных вагонов

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. На «Уралвагонзаводе» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») приостановили производство инновационных вагонов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя предприятия.



По информации издания, перерыв в производстве инновационных вагонов может продлиться до мая 2019 года. Поле этого будет приостановлен выпуск обычного подвижного состава, «пока не будет понимания, что это необходимо рынку».



«На конвейере УВЗ достаточно проблематично одновременно выпускать инновационные и стандартные вагоны. Поэтому производство спланировано следующим образом: получили крупные заказы на один вид продукции — реализуем их, в это время формируется пакет заказов на другой», — объясняет он.



По словам представителя компании, других причин для подобных мер нет. «Сейчас есть спрос и на те, и на другие вагоны. Когда выполним крупный заказ на стандартные вагоны, вернемся к производству инновационных, так как заказы есть», — отмечает собеседник «Ведомостей».



При этом он добавил, что предприятию важна равномерная загрузка на долгосрочную перспективу , «чтобы можно было строить ритмичные планы развития продукции и мощностей для ее производства».



Представитель УВЗ также отметил, что на долю инновационных вагонов до приостановки приходилось примерно 50% от общего производства. Для кого и сколько УВЗ произвел вагонов в 2018 году, с кем обсуждаются новые контракты, собеседник издания не раскрыл.

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