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В III квартале жители РФ взяли 181 тыс. автокредитов на 132,9 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.11.2018. Россияне в III квартале взяли свыше 181 тыс. автокредитов на сумму в 132,9 млрд руб., что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



Аналитики отмечают, что результаты 2018 года достигнут своего исторического максимума, вплотную приблизившись к отметке в 500 млрд руб.



Столь внушительный объем выданных средств обеспечивается в настоящее время прежде всего за счет интенсивного роста средней суммы выдаваемого автокредита, которая в III квартале 2018 года достигла рекордного уровня в 733 тыс. руб., что больше показателя за аналогичный период 2017 года на 15%.



Уровень одобрения заявок на автокредиты остается стабильным на протяжении всего года и составляет 49% от поступивших заявок. Подавляющее большинство отказов заявители получают традиционно по причине требований кредитной политики банков, говорится в исследовании.



Качество сформированного кредитного портфеля автокредитов остается на стабильном уровне. Максимальные показатели объема простроченной задолженности свыше 90 дней отмечались в I квартале 2018 года с результатом в 83,8 млрд руб. Однако в III квартале показатель прекратил свой рост и по итогам периода составил 54,9 млрд руб., что на 22% меньше, чем в III квартале 2017 года. Эксперты указали, что уровень неработающего портфеля автокредитов остается наименьшим за последние три года.



«Рынок автокредитования по итогам III квартала 2018 года демонстрирует несколько специфических тенденций. Во-первых, это резкое увеличение средней суммы выдаваемого автокредита и роста объема выдач. Во-вторых — снижение числа выдаваемых кредитов. Основным драйвером роста можно уверенно считать более крупные суммы, которые запрашивают заемщики на приобретение автомобиля. В первую очередь это можно связать с реализацией отложенного спроса у населения, а также с вероятностью повышения цен на ряд дорогих и мощных автомобилей, который общество ожидает в 2019 году», — отметил глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

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