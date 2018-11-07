Новости дня
Решение о сносе дома в Екатеринбурге ради строительства нового зала филармонии пока не принято
7 ноябрь 2018 (13:18)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Прокуратура Свердловской области сообщила жителям многоквартирного дома № 40 по ул. Карла Либкнехта, который планируется снести для строительства нового зала филармонии, о том, что решение о демонтаже дома пока не принято. Об этом написано в официальном ответе, который опубликовал на своей странице в Facebook один из защитников здания Иван Светлаков.
Прокуратура указывает, что проекты планировки и межевания территории, решение об утверждении которых принимается органами местного самоуправления поселения, городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Кроме того, по результатам проверки прокуратуры установлено, что подготовка документации по планировке территории в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта осуществляется МБУ «Мастерская генерального плана» в соответствии с приказом минстроя Свердловской области. Заказчиком выполнения указанных работ является ГАУК Свердловской области «Свердловская государственная академическая филармония».
«В ходе надзорных мероприятий нарушений действующего законодательства при проведении общественных обсуждений документации по планировке территории не выявлено, в настоящее время проект планировки и проект межевания органом местного самоуправления не утверждены, решение о сносе многоквартирного дома № 40 по ул. Карала Либкнехта в г. Екатеринбурге не принято», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Защитникам дома сотрудники прокуратуры в своем ответе советуют направлять предложения по поводу обсуждаемых проекта планировки и проекта межевания территорий в границах указанных улиц в Департамент архитектуры и регулирования земельных отношений администрации города.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести.
Между тем большинство жильцов дома категорически против расселения. Ранее они обратились с открытым письмом к правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии, в котором озвучено требование соблюсти законные интересы граждан и сохранить здание.
Прокуратура указывает, что проекты планировки и межевания территории, решение об утверждении которых принимается органами местного самоуправления поселения, городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Кроме того, по результатам проверки прокуратуры установлено, что подготовка документации по планировке территории в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта осуществляется МБУ «Мастерская генерального плана» в соответствии с приказом минстроя Свердловской области. Заказчиком выполнения указанных работ является ГАУК Свердловской области «Свердловская государственная академическая филармония».
«В ходе надзорных мероприятий нарушений действующего законодательства при проведении общественных обсуждений документации по планировке территории не выявлено, в настоящее время проект планировки и проект межевания органом местного самоуправления не утверждены, решение о сносе многоквартирного дома № 40 по ул. Карала Либкнехта в г. Екатеринбурге не принято», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Защитникам дома сотрудники прокуратуры в своем ответе советуют направлять предложения по поводу обсуждаемых проекта планировки и проекта межевания территорий в границах указанных улиц в Департамент архитектуры и регулирования земельных отношений администрации города.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести.
Между тем большинство жильцов дома категорически против расселения. Ранее они обратились с открытым письмом к правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии, в котором озвучено требование соблюсти законные интересы граждан и сохранить здание.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В бюджете Свердловской области заложены 362 млн рублей на проект нового зала филармонии
- Архитектор бюро Zaha Hadid Architects рассказал, что дома на Карла Либкнехта не было в техзадании проекта
- Директор Свердловской филармонии заявил о принятии окончательного решения по сносу дома по улице Карла Либкнехта, 40
- Свердловская филармония отменила закрытую встречу по новому концертному залу
- В центре Екатеринбурга снесут жилой дом ради строительства нового зала для Свердловской филармонии