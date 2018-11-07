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Сергей Нетиевский сообщает об угрозах в свой адрес от руководства шоу «Уральские пельмени»
7 ноябрь 2018 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Сергей Нетиевский рассказал о том, что после прекращения уголовного дела на него и его семью оказывается давление. Об этом сообщает пресс-служба Нетиевского.
«Давление продолжается. Мне и моей семье с анонимных номеров приходят sms-сообщения негативного содержания с целью оказания психологического воздействия. Ко мне в офис приходят подставные сотрудники полиции с поддельными запросами о немедленном представлении «лично на руки» документов на мое имущество», — сообщил С. Нетиевский.
По данным пресс-службы, уголовное дело по статье 201 на 173 млн руб. в отношении Нетиевского С. А., после 7 месяцев расследования прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Представители Нетиевского считают, что дело было инициировано Евгением Орловым и артистами шоу «Уральские пельмени» с целью принудить С. Нетиевского отказаться от его требований по возврату выведенных ими активов на сумму 330 млн руб.
«Выведя более 330 млн руб. из компании ООО «Идея Фикс медиа» и похитив документы о своей «эффективной деятельности» Орлов Евгений, прячась за спинами артистов и бренда «Уральские пельмени», активно избегает ответственности и манипулирует информацией, вводя в заблуждение правоохранительные органы и СМИ. Материалы, подтверждающие многочисленные факты совместных противоправных действий Орлова и коллектива по выводу чужих активов собраны и переданы в правоохранительные органы», — рассказывает С. Нетиевский.
По его словам, он обратился к Генеральному прокурору Чайке Ю. Я. и главе МВД России Колокольцеву В. А. с просьбой взять на личный контроль и разобраться в этой ситуации.
Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб.
«Давление продолжается. Мне и моей семье с анонимных номеров приходят sms-сообщения негативного содержания с целью оказания психологического воздействия. Ко мне в офис приходят подставные сотрудники полиции с поддельными запросами о немедленном представлении «лично на руки» документов на мое имущество», — сообщил С. Нетиевский.
По данным пресс-службы, уголовное дело по статье 201 на 173 млн руб. в отношении Нетиевского С. А., после 7 месяцев расследования прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Представители Нетиевского считают, что дело было инициировано Евгением Орловым и артистами шоу «Уральские пельмени» с целью принудить С. Нетиевского отказаться от его требований по возврату выведенных ими активов на сумму 330 млн руб.
«Выведя более 330 млн руб. из компании ООО «Идея Фикс медиа» и похитив документы о своей «эффективной деятельности» Орлов Евгений, прячась за спинами артистов и бренда «Уральские пельмени», активно избегает ответственности и манипулирует информацией, вводя в заблуждение правоохранительные органы и СМИ. Материалы, подтверждающие многочисленные факты совместных противоправных действий Орлова и коллектива по выводу чужих активов собраны и переданы в правоохранительные органы», — рассказывает С. Нетиевский.
По его словам, он обратился к Генеральному прокурору Чайке Ю. Я. и главе МВД России Колокольцеву В. А. с просьбой взять на личный контроль и разобраться в этой ситуации.
Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб.
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