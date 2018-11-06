Новости дня

Власти РФ изучают возможность ограничения числа магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза

УрБК, Москва, 06.11.2018. Власти РФ изучают возможность ограничения числа магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза — до 50 магазинов на 100 тыс. человек. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отзыв экспертного совета при правительстве РФ на проект «Укрепление общественного здоровья».



Документ является составной частью нацпроекта «Демография», который содержит обширный комплекс мер для увеличения средней продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году. Сейчас она составляет 72,7 года.



В документе за подписью члена совета Дарьи Халтуриной подчеркивается, что чрезмерное курение и потребление алкоголя являются ключевыми источниками предотвратимой смертности.



«Негативный демографический вклад этих проблем в РФ гораздо выше, чем в большинстве стран мира, поэтому их приоритизация оправдана», — указано в отзыве.



Как отметила Д. Халтурина, сейчас в среднем на 100 тыс. человек приходится более 120 магазинов, где можно купить алкогольные напитки или сигареты, а в Скандинавии этот показатель составляет 15 торговых точек на 100 тыс. жителей. По мнению эксперта, число таких магазинов в России необходимо сократить в 2,5 раза — до 50 точек на 100 тыс. человек.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: