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На вывоз мусора из Нижнего Тагила планируется потратить 307,5 млн рублей
1 ноябрь 2018 (09:27)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. ООО «Компания «Рифей» разметило информацию о поиске субподрядчика для вывоза мусора из Нижнего Тагила. Сумма 8 лотов, размещенных на сайте госзакупок, составляет 307 млн 510 тыс. руб.
Дата окончания приема заявок — 08 ноября 2018 года. Согласно описанию лота, субподрядчики должны иметь лицензию не только на сбор отходов (с I по IV классы опасности), но и на обработку и утилизацию отходов.
ООО «Компания «Рифей» — тюменский оператор, специализирующийся на сборе и утилизации мусора.
Дата окончания приема заявок — 08 ноября 2018 года. Согласно описанию лота, субподрядчики должны иметь лицензию не только на сбор отходов (с I по IV классы опасности), но и на обработку и утилизацию отходов.
ООО «Компания «Рифей» — тюменский оператор, специализирующийся на сборе и утилизации мусора.
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