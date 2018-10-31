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Число жилых объектов на вторичном рынке Екатеринбурга с начала года сократилось на 13,2%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. На 29 октября 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 69 тыс. 866 руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,5%, сообщает Уральская палата недвижимости.



«С середины 2017 года средняя цена на объекты вторичного рынка растет. Причина заключается в том, что наиболее дешевые объекты обладают большей ликвидностью и быстро уходят с рынка. Процесс «вымывания» самых дешевых вариантов происходит во всех качественных группах», — рассказали в УПН.



Количество выставляемых на продажу объектов уменьшилось до 7 тыс. 930 квартир: за неделю сокращение составило 0,9%, с начала года — 13,2% (по базе данных УПН). Также на рынке выставлены 700 объектов в пригороде (рост на 4,3% за месяц) и чуть больше 1 610 комнат в коммуналках (рост на 1,8%). Средние сроки экспозиции остаются без изменений и составляют 3,5 месяца.



Объекты в городах-спутниках Екатеринбурга сегодня предлагают по 52 тыс. 111 руб. за кв. м. По жилью в пригороде наблюдается рост цен за четыре недели на 0,9%.



Стоимость квадратного метра комнат в коммунальных квартирах сегодня составляет 58 тыс. 639 руб. Для рынка комнат также характерна положительная динамика средней цены (+0,3% за месяц), хотя средняя цена за метр все еще остается ниже рекордного уровня цен в феврале 2015 года.

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