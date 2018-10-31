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Предприятие «Святогор» в Ивделе нарушает конституционные права граждан на пользование природными ресурсами
31 октябрь 2018 (14:51)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Прокуратура Ивделя выявила незаконно установленный ОАО «Святогор» (входит в УГМК) контрольно-пропускной пункт (КПП) на территории лесного участка. Об этом сообщается в ответе ведомства на обращение учредителя агентства «Скрытая камера» Роберта Карапетяна.
В ходе проверки, проведенной по данному обращению, установлено, что в Ивдельском городском округе ОАО «Святогор» осуществляет деятельность по добыче и транспортировке медно-цинковых руд.
Согласно данным, предоставленным ГКУ СО «Ивдельское лесничество», между министерством природных ресурсов Свердловской области и ОАО «Святогор» заключен договор аренды лесного участка. Согласно документу, ОАО «Святогор» в аренду предоставлен участок площадью 70,4 га из земель лесною фонда для строительства и эксплуатации автодороги от Северного медно-цинкового рудника (Тарньерское месторождение) до склада руды на станции Ивдель-1.
В ходе осмотра с участием представителя ОАО «Святогор» установлено, что на автодороге, проходящей по территории Лаксийского лесничества, расположен КПП. Перед развилкой на Шемурское и Тарньерское месторождения поперек дороги слева расположены два железобетонных блока, справа от них — заградительный шлагбаум и помещение для охраны. На помещении имеется указатель: «Территория ОАО «Святогор» проход запрещен».
«Возведение указанного КПП ограничивает свободное перемещение по данному участку местности. Это является нарушением конституционного права на пользование природными ресурсами, а также нарушает право граждан на свободное пребывание в лесах, что является недопустимым», — пояснили в прокуратуре.
По результатам проверки в адрес директора ОАО «Святогор» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.
В ходе проверки, проведенной по данному обращению, установлено, что в Ивдельском городском округе ОАО «Святогор» осуществляет деятельность по добыче и транспортировке медно-цинковых руд.
Согласно данным, предоставленным ГКУ СО «Ивдельское лесничество», между министерством природных ресурсов Свердловской области и ОАО «Святогор» заключен договор аренды лесного участка. Согласно документу, ОАО «Святогор» в аренду предоставлен участок площадью 70,4 га из земель лесною фонда для строительства и эксплуатации автодороги от Северного медно-цинкового рудника (Тарньерское месторождение) до склада руды на станции Ивдель-1.
В ходе осмотра с участием представителя ОАО «Святогор» установлено, что на автодороге, проходящей по территории Лаксийского лесничества, расположен КПП. Перед развилкой на Шемурское и Тарньерское месторождения поперек дороги слева расположены два железобетонных блока, справа от них — заградительный шлагбаум и помещение для охраны. На помещении имеется указатель: «Территория ОАО «Святогор» проход запрещен».
«Возведение указанного КПП ограничивает свободное перемещение по данному участку местности. Это является нарушением конституционного права на пользование природными ресурсами, а также нарушает право граждан на свободное пребывание в лесах, что является недопустимым», — пояснили в прокуратуре.
По результатам проверки в адрес директора ОАО «Святогор» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.
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