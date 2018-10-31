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Глава Южного Урала Борис Дубровский дал старт выпуску юбилейной трубы цеха «Высота 239» ЧТПЗ

УрБК, Челябинск, 31.10.2018. Сегодня в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода состоялся выпуск юбилейной четырехмиллионной тонны труб большого диаметра (ТБД) — столько произвел цех с момента запуска в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Старт сварке юбилейной ТБД совместно с белыми металлургами дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В торжественном мероприятии приняли участие лучшие сотрудники цеха и студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии».



«Несколько лет назад правительство Челябинской области приняло решение поддержать Группу ЧТПЗ государственными гарантиями, и сегодня мы видим, что это решение принесло свои плоды. Ясная стратегия, освоение новой продукции, экологичность, высокая культура производства — все то, о чем некоторые предприятия только начинают рассуждать, здесь уже воплощено в реальность», — подчеркнул Б. Дубровский.



Юбилейная труба диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм выполнена из стали класса прочности К56. В составе партии она будет отгружена в адрес ключевого клиента Группы ЧТПЗ — компании «Газпром» — для реконструкции газопровода «Грозный — Моздок».



«Высота 239» — это передовое производство Белой металлургии с уникальными технологиями. Здесь производятся самые сложные трубы большого диаметра для крупнейших международных и российских нефтегазовых проектов. Для нас честь, что Борис Дубровский принял участие в выпуске юбилейной продукции и дал высокую оценку нашей работе», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.



После торжественной церемонии сварки трубы глава региона на «Высоте 239» провел пресс-конференцию по итогам III квартала 2018 года.



Открытие цеха по производству труб большого диаметра «Высота 239» состоялось в июле 2010 года. С его запуском российская топливно-энергетическая отрасль смогла полностью обеспечить себя ТБД, необходимость в импорте отпала. Продукция используется в проектах «Северной поток-2», «Сила Сибири», «Бованенково — Ухта», «Заполярье — Пурпе», «Куюмба — Тайшет»; при обустройстве газоконденсатного месторождения им. В. Филановского; при строительстве спортивных объектов — Олимпийский конькобежный центр в Сочи, стадионы «Спартак» в Москве и «Казань-Арена» в Татарстане. Мощность цеха составляет 1 млн тонн труб в год.

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