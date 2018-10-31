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УрФУ занял 1107-е место в мировом рейтинге лучших университетов
31 октябрь 2018 (12:27)
УрБК, Москва, 31.10.2018. В мировой рейтинг лучших университетов Best Global Universities 2019, составленный и опубликованный медиакомпанией U.S. News, вошли 14 российских вузов.
Лучший результат среди российских вузов показал Московский государственный университет им. Ломоносова: он стал 275-м. Самую слабую позицию занял Уральский федеральный университет (УрФУ): он оказался лишь на 1107-м месте.
Рейтинг U.S. News Best Global Universities выпускается более 30 лет и охватывает 1 250 университетов из 74 стран мира. Лидером рейтинга в этом году стал Гарвардский университет (США).
Лучший результат среди российских вузов показал Московский государственный университет им. Ломоносова: он стал 275-м. Самую слабую позицию занял Уральский федеральный университет (УрФУ): он оказался лишь на 1107-м месте.
Рейтинг U.S. News Best Global Universities выпускается более 30 лет и охватывает 1 250 университетов из 74 стран мира. Лидером рейтинга в этом году стал Гарвардский университет (США).
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