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За 9 месяцев работодатели Среднего Урала оштрафованы на 12 млн рублей за нарушения трудового законодательства

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. За 9 месяцев 2018 года работодатели Среднего Урала оштрафованы на 12 млн руб. за нарушения трудового законодательства. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства экономики Свердловской области.



В 3 квартале 2018 года сотрудники региональной Гострудинспекции провели 229 плановых проверок с использованием проверочных листов. В результате было выявлено более 5,5 тыс. нарушений трудового законодательства. К административной ответственности привлечены 163 юридических лица.



Незаконного увольнения лиц предпенсионного возраста не выявлено.

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