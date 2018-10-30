Новости дня
Добыча полезных ископаемых в Свердловской области с начала 2018 года сократилась на 9,8%
30 октябрь 2018 (12:30)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Добыча полезных ископаемых в Свердловской области в январе-сентябре 2018 года сократилась на 9,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.
Также за 9 месяцев 2018 года на 2,6% снизилось производство железной сырой руды. В сфере металлургии на 5,1% упал индекс производства легированной стали (в слитках и в виде полуфабрикатов), на 4,8% сократился готовый прокат.
За указанный период зарегистрировано падение производства строительных растворов (на 11,8%) и керамического неогнеупорного кирпича строительного (на 11,3%).
В отрасли производства транспортных средств на 4,5% снизился индекс производства мотоциклов и мотоциклетных колясок (на 4,5%). В пищевой отрасли на 14,9% упало производство майонезов и на 9,4% — мороженого.
В целом индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-сентябре 2018 года вырос на 8,6%.
Также за 9 месяцев 2018 года на 2,6% снизилось производство железной сырой руды. В сфере металлургии на 5,1% упал индекс производства легированной стали (в слитках и в виде полуфабрикатов), на 4,8% сократился готовый прокат.
За указанный период зарегистрировано падение производства строительных растворов (на 11,8%) и керамического неогнеупорного кирпича строительного (на 11,3%).
В отрасли производства транспортных средств на 4,5% снизился индекс производства мотоциклов и мотоциклетных колясок (на 4,5%). В пищевой отрасли на 14,9% упало производство майонезов и на 9,4% — мороженого.
В целом индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-сентябре 2018 года вырос на 8,6%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Индекс промышленного производства Свердловской области в сентябре 2018 года сократился на 7,5%
- Индекс промышленного производства Свердловской области в августе 2018 года сократился на 2,1%
- Индекс промышленного производства Свердловской области в августе 2018 года сократился на 2,1%
- Индекс добычи полезных ископаемых в Свердловской области за год сократился на 11,6%
- Добыча полезных ископаемых в Свердловской области в I квартале сократилась на 11,8%