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Минтруд РФ предложил дать трудовым инспекторам возможность взыскивать долги по зарплате без суда
26 октябрь 2018 (10:53)
УрБК, Москва, 26.10.2018. Министерство труда и соцзащиты РФ предложило дать трудовым инспекторам право без решения суда принудительно взыскивать с работодателя долги по заработной плате работникам. Соответствующие поправки в законопроект, касающийся вопросов выплаты зарплаты, опубликованы на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Напомним, в настоящее время судебные приставы могут взыскать с работодателя долги по зарплате только после решения суда.
Согласно инициативе Минтруда, если работодатель имеет задолженность по зарплате и не исполнил в срок предписание государственного инспектора об устранении данного нарушения, инспектор может принять решение о принудительном исполнении. Данное решение оформляется в письменном виде и является исполнительным документом, который передается в службу судебных приставов.
Копию документа инспектор направляет работодателю, который может в течение десяти дней с момента получения обжаловать решение в судебном порядке.
Отметим, что, по данным Росстата, на 1 октября суммарная задолженность по зарплате в стране составила 3,1 млрд руб. За I полугодие 2018 года в Роструд поступило более 83 тыс. жалоб граждан, связанных с задолженностью по зарплате.
Напомним, в настоящее время судебные приставы могут взыскать с работодателя долги по зарплате только после решения суда.
Согласно инициативе Минтруда, если работодатель имеет задолженность по зарплате и не исполнил в срок предписание государственного инспектора об устранении данного нарушения, инспектор может принять решение о принудительном исполнении. Данное решение оформляется в письменном виде и является исполнительным документом, который передается в службу судебных приставов.
Копию документа инспектор направляет работодателю, который может в течение десяти дней с момента получения обжаловать решение в судебном порядке.
Отметим, что, по данным Росстата, на 1 октября суммарная задолженность по зарплате в стране составила 3,1 млрд руб. За I полугодие 2018 года в Роструд поступило более 83 тыс. жалоб граждан, связанных с задолженностью по зарплате.
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