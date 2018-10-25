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Замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию назначена Марина Андрусь

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на должность своего заместителя по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марину Андрусь. Кадровые изменения отображены на официальном сайте администрации города.



Ранее пост замглавы горадминистрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам занимал Андрей Корюков. На этой неделе он был назначен на должность замминистра экономики и территориального развития Свердловской области.



Предшественником А. Корюкова на посту замглавы администрации Екатеринбурга являлся Александр Высокинский, перешедший в 2016 году в правительство Свердловской области.

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