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ММК планирует модернизировать коксохимическое производство
24 октябрь 2018 (17:44)
УрБК, Магнитогорск, 24.10.2018. Магнитогорский металлургический комбинат и Sinosteel Equipment & Engineering Co (КНР) по результатам завершившегося тендера подписали меморандум о намерениях и взаимном сотрудничестве в реализации проекта комплексной реконструкции коксохимического производства (КХП) ПАО «ММК». Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и председатель совета директоров Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd Лу Пэнчэн. Стороны договорились заключить контракты на строительство объектов в рамках реализации проекта реконструкции коксохимического производства ММК.
Данный проект предполагает строительство комплекса коксовой батареи № 12, реконструкцию цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также строительство в КХП биохимической установки.
Реконструкция КХП — часть программы модернизации аглококсодоменного передела ПАО «ММК», целью которой, в соответствии с принятой стратегией компании до 2025 года, является повышение эффективности первого передела, снижение себестоимости продукции, обеспечение большей экологической безопасности. В частности, ввод в строй новой коксовой батареи № 12 позволит вывести из эксплуатации устаревшие коксовые батареи № 1, 2 и 3, что существенно улучшит экологическую обстановку в Магнитогорске.
Магнитогорский металлургический комбинат и компания Sinosteel давно и успешно сотрудничают в реализации различных проектов на ММК. Так, китайская компания поставила оборудование для реконструкции сероулавливающей установки № 2, а в настоящее время участвует в строительстве новой аглофабрики № 5.
Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и председатель совета директоров Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd Лу Пэнчэн. Стороны договорились заключить контракты на строительство объектов в рамках реализации проекта реконструкции коксохимического производства ММК.
Данный проект предполагает строительство комплекса коксовой батареи № 12, реконструкцию цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также строительство в КХП биохимической установки.
Реконструкция КХП — часть программы модернизации аглококсодоменного передела ПАО «ММК», целью которой, в соответствии с принятой стратегией компании до 2025 года, является повышение эффективности первого передела, снижение себестоимости продукции, обеспечение большей экологической безопасности. В частности, ввод в строй новой коксовой батареи № 12 позволит вывести из эксплуатации устаревшие коксовые батареи № 1, 2 и 3, что существенно улучшит экологическую обстановку в Магнитогорске.
Магнитогорский металлургический комбинат и компания Sinosteel давно и успешно сотрудничают в реализации различных проектов на ММК. Так, китайская компания поставила оборудование для реконструкции сероулавливающей установки № 2, а в настоящее время участвует в строительстве новой аглофабрики № 5.
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