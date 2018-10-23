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Мнение екатеринбуржцев о строительстве нового зала Свердловской филармонии учтено не будет
23 октябрь 2018 (12:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. В Екатеринбурге подведены итоги общественных обсуждений по проекту планировки территории для строительства нового зала Свердловской филармонии. В них приняли участие 17 человек, и все высказались против. Заключение по итогам обсуждения опубликовано на официальном портале администрации города.
«Все необходимые процедуры в рамках проведения обсуждений выполнены надлежащим образом. Учет поступивших от участников предложений о сохранении жилого дома № 40 по ул. Карла Либкнехта не представляется возможным в случае реализации проектов. Результаты общественных обсуждений носят рекомендательных характер», — указано в документе, подписанном и.о. начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений — главным архитектором Андреем Молоковым.
Фрагмент заключения о результатах общественных слушаний
Напомним, что, как ранее писал УрБК, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки затрагивает участок, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта этот объект предлагается снести. Однако большинство жильцов дома категорически против переселения.
«Все необходимые процедуры в рамках проведения обсуждений выполнены надлежащим образом. Учет поступивших от участников предложений о сохранении жилого дома № 40 по ул. Карла Либкнехта не представляется возможным в случае реализации проектов. Результаты общественных обсуждений носят рекомендательных характер», — указано в документе, подписанном и.о. начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений — главным архитектором Андреем Молоковым.
Фрагмент заключения о результатах общественных слушаний
Напомним, что, как ранее писал УрБК, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки затрагивает участок, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта этот объект предлагается снести. Однако большинство жильцов дома категорически против переселения.
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