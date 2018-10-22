Кризис

В Свердловской области количество жалоб в сфере общественного питания увеличилось в 2,4 раза

За 9 месяцев 2018 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрело 13 тыс. 561 обращение граждан, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.



Как сообщается на сайте ведомства, наибольшее количество заявлений приходится на нарушения прав потребителей — 9 тыс. 795 обращений или 67% от общего количества. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом.



Значимыми темами обращений в сфере прав потребителей остаются жалобы в розничной торговле — 34% (увеличение количества на 9,3%), в сфере оказания услуг ЖКХ — 21% и на финансовом рынке — 9%.



Количество обращений в сфере общественного питания увеличилось в 2,4 раза — с 217 до 523, в сфере страховой деятельности — в 1,3 раза (со 180 до 237), в сфере розничной торговли продовольственными товарами — на 15% (с 1 тыс. 047 до 1 тыс. 206).



В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 4 тыс. 788 обращений или 33% от общего количества. Обращения о сборе, использовании, обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов производства и потребления — 11%, увеличение в 1,4 раза — с 389 до 536.



За 9 месяцев 2018 года по результатам рассмотрения поступивших обращений по фактам выявленных правонарушений наложено 928 штрафов на общую сумму 21 млн руб., вынесено 279 предупреждений и приостановлена деятельность 30 объектов.

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