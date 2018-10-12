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Великобритания прекратила поставку в Россию субстанций для обезболивающих препаратов
12 октябрь 2018 (13:05)
УрБК, Москва, 12.10.2018. Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Московского эндокринного завода Михаила Фонарева.
«Сейчас мы на 100% зависимы от опийных субстанций. То есть все субстанции: морфины, кодеины, тебаины и прочие мы закупаем. Закупаем, в частности, у Испании. Есть еще ряд других стран, но вот Великобритания нам отказалась поставлять», — сказал он.
По словам М. Фонарева, производство этих лекарств по полному циклу в РФ позволило бы снизить цену на препараты в этом сегменте на 15-20%. «Мы сейчас вынуждены закупать сырье для производства наших анальгетиков в странах, которые активно вводят в отношении нас санкции. И это все может негативно сказаться на обеспечении лекарственной безопасности Российской Федерации», — добавил он.
Для того, чтобы стать независимыми в части производства собственных обезболивающих препаратов, по словам Фонарева, необходимо внести изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», разрешающие культивирование собственных сортов снотворного мака на территории РФ.
«Это в основном зона черноземья — небольшой объем, порядка 200 га, но мы этим покроем абсолютно всю потребность РФ, и будем абсолютно импортонезависимы», — отметил он.
Ранее ТАСС сообщал о том, что Министерство промышленности и торговли РФ ожидает в 2019 году переход на отечественные субстанции для опиоидных препаратов. В интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров говорил о том, что выращивание опийных растений в России потребует 200 га земли в южном регионе, а выращивание опийных растений в России позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными ключевыми фармацевтическими субстанциями.
«Сейчас мы на 100% зависимы от опийных субстанций. То есть все субстанции: морфины, кодеины, тебаины и прочие мы закупаем. Закупаем, в частности, у Испании. Есть еще ряд других стран, но вот Великобритания нам отказалась поставлять», — сказал он.
По словам М. Фонарева, производство этих лекарств по полному циклу в РФ позволило бы снизить цену на препараты в этом сегменте на 15-20%. «Мы сейчас вынуждены закупать сырье для производства наших анальгетиков в странах, которые активно вводят в отношении нас санкции. И это все может негативно сказаться на обеспечении лекарственной безопасности Российской Федерации», — добавил он.
Для того, чтобы стать независимыми в части производства собственных обезболивающих препаратов, по словам Фонарева, необходимо внести изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», разрешающие культивирование собственных сортов снотворного мака на территории РФ.
«Это в основном зона черноземья — небольшой объем, порядка 200 га, но мы этим покроем абсолютно всю потребность РФ, и будем абсолютно импортонезависимы», — отметил он.
Ранее ТАСС сообщал о том, что Министерство промышленности и торговли РФ ожидает в 2019 году переход на отечественные субстанции для опиоидных препаратов. В интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров говорил о том, что выращивание опийных растений в России потребует 200 га земли в южном регионе, а выращивание опийных растений в России позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными ключевыми фармацевтическими субстанциями.
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