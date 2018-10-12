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Великобритания прекратила поставку в Россию субстанций для обезболивающих препаратов

УрБК, Москва, 12.10.2018. Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Московского эндокринного завода Михаила Фонарева.



«Сейчас мы на 100% зависимы от опийных субстанций. То есть все субстанции: морфины, кодеины, тебаины и прочие мы закупаем. Закупаем, в частности, у Испании. Есть еще ряд других стран, но вот Великобритания нам отказалась поставлять», — сказал он.



По словам М. Фонарева, производство этих лекарств по полному циклу в РФ позволило бы снизить цену на препараты в этом сегменте на 15-20%. «Мы сейчас вынуждены закупать сырье для производства наших анальгетиков в странах, которые активно вводят в отношении нас санкции. И это все может негативно сказаться на обеспечении лекарственной безопасности Российской Федерации», — добавил он.



Для того, чтобы стать независимыми в части производства собственных обезболивающих препаратов, по словам Фонарева, необходимо внести изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», разрешающие культивирование собственных сортов снотворного мака на территории РФ.



«Это в основном зона черноземья — небольшой объем, порядка 200 га, но мы этим покроем абсолютно всю потребность РФ, и будем абсолютно импортонезависимы», — отметил он.



Ранее ТАСС сообщал о том, что Министерство промышленности и торговли РФ ожидает в 2019 году переход на отечественные субстанции для опиоидных препаратов. В интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров говорил о том, что выращивание опийных растений в России потребует 200 га земли в южном регионе, а выращивание опийных растений в России позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными ключевыми фармацевтическими субстанциями.

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