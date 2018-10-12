Новости дня
Компания «Кэшбери» приостановила работу
12 октябрь 2018 (09:45)
УрБК, Москва, 12.10.2018. Группа компаний приостановила работу до 1 ноября 2018 года, сообщил руководитель компании Артур Варданян в своём видеообращении на YouTube-канале «Кэшбери».
«На сегодняшний день компания переживает не очень хорошие времена. На нас обрушился шквал грязи и негатива. Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета — как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом. Нам отменили мероприятие, которое должно было проходить в эти выходные в Москве», — сказал Артур Варданян.
Руководитель «Кэшбери» объявил, что компания уходит на «трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами».
«1 ноября мы запустим возможность вывода средств из личного кабинета и постараемся, чтобы это работало в прежнем режиме», — сказал Артур Варданян.
До этого времени все финансовые операции клиентов «Кэшбери» заблокированы.
Напомним, что в деятельности этой организации Банк России усмотрел признаки финансовой пирамиды.
«На сегодняшний день компания переживает не очень хорошие времена. На нас обрушился шквал грязи и негатива. Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета — как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом. Нам отменили мероприятие, которое должно было проходить в эти выходные в Москве», — сказал Артур Варданян.
Руководитель «Кэшбери» объявил, что компания уходит на «трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами».
«1 ноября мы запустим возможность вывода средств из личного кабинета и постараемся, чтобы это работало в прежнем режиме», — сказал Артур Варданян.
До этого времени все финансовые операции клиентов «Кэшбери» заблокированы.
Напомним, что в деятельности этой организации Банк России усмотрел признаки финансовой пирамиды.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать