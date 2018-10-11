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«Кэшбери» приостановила выплаты своим клиентам

УрБК, Москва, 11.10.2018. Организация «Кэшбери», имеющая по данным ЦБ РФ признаки финансовой пирамиды, приостановила выплаты своим клиентам. Об этом стало известно из сообщений клиентов компании в социальных сетях.



«Из-за загруженности сайта (а именно сервиса вывода средств) идёт продление процедуры вывода средств, до 23.59 (время Московское) пятницы. Это относится только к выводу, заказанному на прошлой неделе. В течение этого времени ожидайте поступления средств на указанные вами реквизиты. Приносим извинения за предоставленные неудобства. Огромная просьба принять эту информацию и не загружать дополнительными вопросами чат. Вопросов по данной теме очень много от инвесторов. Надеемся на ваше понимание», — написано в диалоговом окне чата поддержки сайта «Кэшбери».



В комментариях в официальной группе «Кэшбери» во «Вконтакте» некоторые пользователи пишут, что заказали вывод средств уже 5 дней назад и до сих пор не получили денег.



В сообщениях от имени пользователей, которые защищают организацию, активно распространяется версия, что деньги задерживает Сбербанк, опасаясь конкуренции со стороны «Кэшбери».

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