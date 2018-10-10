Прокуратура начала новую проверку в связи с возможным загрязнением рек в районе деятельности УГМК

Преимущества бронирования в Интернет-кассе:

НЕ взимается агентский СБОР, который Вы оплачиваете при покупке билета в кассе.

НЕ взимается СБОР за бланк при покупке электронного билета.

Интернет-касса доступна для Вас в ЛЮБОЕ время.

