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Прокуратура начала новую проверку в связи с возможным загрязнением рек в районе деятельности УГМК
10 октябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. Прокуратура Свердловской области начала новую проверку в связи с информацией о загрязнении водных объектов в Ивдельском и Североуральском городских округах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным областной прокуратуры, 4 октября 2018 года начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Никита Шулепов провел забор образцов в районе загрязнения. Его сопровождали представители заповедника «Денежкин камень» и ОАО «Святогор» (входит в УГМК). Образцы направлены на исследования.
«Кроме того, 5 октября 2018 года проведено совещание с участием представителей Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ФГУ «Государственный природный заповедник «Денежкин камень», ОАО «Святогор», администрации Североуральского городского округа, по результатам которого в контролирующие органы направили информацию о необходимости проведения дополнительных мероприятий (мониторинг состояния окружающей среды, поиск источников загрязнения), в том числе обследования недр», — говорится в сообщении.
Напомним, руководство заповедника еще в 2017 году обвинило АО «Святогор» в сбросе отходов производства в водные артерии, которые протекают через природоохранную территорию.
В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений УГМК в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. По итогам проверки АО «Святогор» было оштрафовано на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
В начале октября 2018 года УГМК признала факт загрязнения водных объектов. Однако холдинг снял с себя ответственность за нанесение ущерба экосистеме.
По данным областной прокуратуры, 4 октября 2018 года начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Никита Шулепов провел забор образцов в районе загрязнения. Его сопровождали представители заповедника «Денежкин камень» и ОАО «Святогор» (входит в УГМК). Образцы направлены на исследования.
«Кроме того, 5 октября 2018 года проведено совещание с участием представителей Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ФГУ «Государственный природный заповедник «Денежкин камень», ОАО «Святогор», администрации Североуральского городского округа, по результатам которого в контролирующие органы направили информацию о необходимости проведения дополнительных мероприятий (мониторинг состояния окружающей среды, поиск источников загрязнения), в том числе обследования недр», — говорится в сообщении.
Напомним, руководство заповедника еще в 2017 году обвинило АО «Святогор» в сбросе отходов производства в водные артерии, которые протекают через природоохранную территорию.
В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений УГМК в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. По итогам проверки АО «Святогор» было оштрафовано на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
В начале октября 2018 года УГМК признала факт загрязнения водных объектов. Однако холдинг снял с себя ответственность за нанесение ущерба экосистеме.
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