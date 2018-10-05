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Компания «РоссТур» планирует отказаться от туроператорской деятельности

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Компания «РоссТур» планирует завершить туроператорскую деятельность, но продолжить заниматься агентской. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на гендиректора компании Александра Недополза.



По словам руководителя «РоссТура», компания планирует объявить о прекращении туроператорской деятельности в пятницу, 5 октября, или понедельник, 8 октября. Сейчас организация занимается разбором юридических формальностей.



Официальное заявление, по словам генерального директора компании, необходимо «РоссТуру» для того, чтобы активировать механизм фингарантий (компания застраховала туроператорскую деятельность и присутствует в реестре Ростуризма, однако работала в основном в качестве центра бронирования).



А. Недополз, отметил, что, завершив операторскую деятельность, «РоссТур» планирует сохранить агентскую. У компании есть собственные офисы. Авиакассы также смогут продолжить работу. Ранее «РоссТур» уже информировал партнеров о том, что авиакассы вынесены в отдельное юридическое лицо — ООО «РТ-Центр».



На сегодняшний день, по словам А. Недополза, через «РоссТур» оформлено более 10 тыс. бронирований туров с вылетами в октябре. Около 40-50% из них (точных цифр пока нет) оплачены частично или полностью. Более 80% туров должны состояться до 20 октября. На период с пятницы (5 октября) по понедельник (8 октября) «РоссТуром» не оплачено туроператорам туров на 15 млн руб.



Напомним, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), «РоссТур» фактически работает как центр бронирования, а «офисы продаж» — это турагентства, которые через него покупали для своих клиентов туры других туроператоров. В списке на сайте компании представлено 422 агентства в 161 городе. Больше всего в Екатеринбурге — 54, в Санкт-Петербурге — 44, в Москве — 19, в Омске — 17, в Самаре — 15, также заметное количество точек продаж есть в Казани, Нижнем Новгороде, Тольятти.



2 октября турагентства получили рассылку, в которой компания «РоссТур» сообщила о приостановке сотрудничества с туроператорами «Пегас Туристик», «Корал Тревел» и «Санмар». При этом компания заверяла, что продолжает работу, и с остальными операторами сотрудничество продолжается в штатном режиме.

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