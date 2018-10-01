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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский планирует увеличить товарооборот с Татарстаном в два раза

УрБК, Челябинск, 01.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский намерен увеличить товарооборот Южного Урала с Республикой Татарстан в два раза, сообщает пресс-служба главы региона.



Об этом было заявлено во время визита в Магнитогорск делегации Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым. Эта встреча была запланирована во время открытия сервисного металлоцентра на территории особой экономической зоны «Алабуга». Это совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и ООО «Джошкуноз Алабуга» — производителя штампованных деталей из стали для автомобильной промышленности.



«На 80% товарооборота Челябинской области с Республикой Татарстан составляет продукция Магнитогорского металлургического комбината, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский. — Мы сегодня поставили перед собой амбициозную задачу увеличить товарооборот между регионами с 35 до 60 млрд руб. Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга».



В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов отметил изменения в лучшую сторону в городской среде и экологии Магнитогорска со времени его последнего визита. Производство ММК также произвело положительное впечатление на главу Республики.



«Это высокотехнологичное, автоматизированное производство. Республика Татарстан — один из крупнейших потребителей продукции Магнитогорского металлургического комбината. Я очень доволен увиденным. Мы сегодня посмотрели и сам Магнитогорск, и комбинат. Наши регионы являются стратегическими партнерами, поэтому для нас важно друг друга поддерживать. Экономики Челябинской области и Татарстана взаимно дополняют друг друга, поэтому мы такие бизнес-визиты намерены делать и дальше», — сказал Р. Минниханов.



В июле 2018 года была утверждена «дорожная карта» по развитию взаимовыгодного сотрудничества между Челябинской областью и Татарстаном. Мероприятия «дорожной карты» нацелены прежде всего на крупные отраслевые проекты. В этом году в Казани состоялось подписание соглашения между министерством промышленности и торговли Татарстана и Федеральным ядерным центром в Снежинске. Речь идет о межрегиональной кооперации в производстве оборудования для нефтегазовой отрасли и по ряду новых инновационных технологических решений.



В ряду положительных моментов, повышающих эффективность межрегионального сотрудничества — формирование международного грузопассажирского коридора «Берлин — Москва — Астана — Пекин», который проходит через экономические центры Казань и Челябинск. Речь идет о высокоскоростных железнодорожных магистралях «Москва — Казань — Екатеринбург» и «Екатеринбург — Челябинск».

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