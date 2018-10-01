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Екатеринбург на грани «мусорного коллапса»
1 октябрь 2018 (17:00)
С 1 ноября 2018 года в Свердловской области стартует так называемая «мусорная реформа». В рамках нововведений вывоз отходов будет передан нескольким региональным операторам. В Екатеринбурге им стало ЕМУП «Спецавтобаза». Предполагается, что подрядчик наладит бесперебойный вывоз отходов с улиц города и возьмет на себя решение проблем с несанкционированными свалками. Однако за месяц до старта реформы никакой информационной работы с жителями города не налажено. По факту собственники до настоящего времени не знают, как будет организована работа по вывозу отходов после изменений закона.
Суть «мусорной реформы» 1 октября 2018 года рассказал начальник отдела маркетинга ЕМУП «Спецавтобаза» Алексей Бланков. По его словам, ровно через месяц всем жителям Екатеринбурга необходимо будет заключить с муниципальным предприятием договоры по сбору и утилизации отходов. Это будут обязаны сделать и жители частного сектора, и собственники в многоквартирных домах (МКД). Предполагается, что собственники будут заключать или прямые договоры, или договоры оферты.
В соглашении прописывается, каким образом будет вывозиться мусор и с какой периодичностью. ЕМУП «Спецавтобаза» предложит жителям арендовать (или купить) контейнер. Также предусмотрен вариант с вывозом мешков. Эта схема будет выглядеть следующим образом: собственники приобретают у оператора мешок за 37 руб. (текущий тариф) с фирменным логотипом. После его наполнения отходы выносятся на улицу по маршруту следования техники ЕМУП «Спецавтобаза». По словам А. Бланкова, подобный проект в Екатеринбурге действует и сегодня, но предприятию это приносит убытки (порядка 3 млн руб. в год). Цена на вывоз отходов из контейнера составляет 280 руб. за один куб/м. Сама емкость стоит 17 тыс. руб.
Действующие на сегодня тарифы на вывоз мусора будут изменены в зависимости от постановления Региональной энергетической комиссии. Назвать новые суммы Алексей Бланков не смог, но уточнил, что для частного сектора и МКД будут установлены нормативы — 3,1 куб/м в год и 2,5 куб/м в год соответственно. Договора с собственниками будут заключены с формулировкой «по умолчанию». Как это будет проходить с собственниками МКД, осталось неизвестным.
Жителям частного сектора придется самостоятельно выходить на контакт с ЕМУП «Спецавтобаза» и заключать с предприятием договора. Искать информацию о юридической стороне вопроса, по словам А. Бланкова, собственникам частных домов также придется самим.
В целом представленная техническая часть схемы вывоза мусора вопросов не вызывает. Однако за месяц до начала реформы в новой системе достаточно много пробелов. Во-первых, неизвестны тарифы. На данный момент никто не понимает (даже в ЕМУП «Спецавтобаза»), кто и за что будет платить. Во-вторых, региональный оператор не дал внятного разъяснения по оформлению договоров. В особенности это касается жителей частного сектора, где нередко и появляются несанкционированные свалки.
Как утверждает Алексей Бланков, на данный момент ЕМУП «Спецавтобаза» обслуживает только 10% собственников частных домов (по количеству заключенных договоров). Наличие небольшого количества клиентов в частном секторе А. Бланков объяснил нежеланием людей платить за вывоз мусора.
Возникает основной вопрос, каким образом ЕМУП «Спецавтобаза» намерено обслуживать частный сектор, где люди фактически будут предоставлены сами себе. В том случае, если количество клиентов оператора увеличится, возникнет вопрос, как это будет вывозиться. К примеру, если собственник для экономии будет выносить мусор в мешках, то, как показывает практика, до приезда техники мусор могут растаскать бродячие животные. Да и выбор площадок для складирования в частных секторах не велик. Контейнер, по всей видимости, собственникам придется арендовать (или покупать) сообща. В таком случае люди вернутся к практике отгонять от емкостей «чужих» собственников, которые за использование контейнера деньги не платят.
Однако новая система может привести и к сценарию, который с 11 сентября наблюдается в Челябинске. В областном центре соседнего региона местные подрядчики почти месяц отказываются вывозить мусор по установленным тарифам после закрытия местного городского полигона.
В Екатеринбурге, как утверждает А. Бланков, площадку для сбора отходов закрывать не планируется, но из-за низкого уровня информирования населения (в первую очередь собственников частных домов) в городе может увеличиться число несанкционированных свалок. Симптомы возможного мусорного коллапса в городе появились несколько месяцев назад.
Как ранее писал УрБК, несанкционированная свалка бытовых отходов образовалась, в частности, в Ленинском районе Екатеринбурга возле перекрестка улиц Мостовой и Разливной. Каждую неделю она увеличивается. Прежде на этом месте стоял мусорный контейнер, который обслуживало ЕМУП «Спецавтобаза». Однако впоследствии его убрали, и поскольку другой общедоступной оборудованной площадки для размещения отходов поблизости нет, вместо контейнера стала образовываться свалка.
В предприятии объяснили исчезновение емкости тем, что в бюджете Екатеринбурга закончились деньги на вывоз мусора из-за переноса сроков ввода платежей за сбор и утилизацию отходов. Но, если после 1 ноября 2018 года местные жители не заключат договоры с ЕМУП «Спецавтобаза», несанкционированные свалки, по всей видимости, будут расти во всех районах города.
Единовременного перехода жителей Екатеринбурга на новые договора ЕМУП «Спецавтобаза» также не следует ожидать. Так или иначе, будет некий переходный период, который может растянуться на неопределенное время. Каким образом будет организован вывоз мусора во время перевода более 1 млн жителей на новую систему, региональный оператор не поясняет.
Суть «мусорной реформы» 1 октября 2018 года рассказал начальник отдела маркетинга ЕМУП «Спецавтобаза» Алексей Бланков. По его словам, ровно через месяц всем жителям Екатеринбурга необходимо будет заключить с муниципальным предприятием договоры по сбору и утилизации отходов. Это будут обязаны сделать и жители частного сектора, и собственники в многоквартирных домах (МКД). Предполагается, что собственники будут заключать или прямые договоры, или договоры оферты.
В соглашении прописывается, каким образом будет вывозиться мусор и с какой периодичностью. ЕМУП «Спецавтобаза» предложит жителям арендовать (или купить) контейнер. Также предусмотрен вариант с вывозом мешков. Эта схема будет выглядеть следующим образом: собственники приобретают у оператора мешок за 37 руб. (текущий тариф) с фирменным логотипом. После его наполнения отходы выносятся на улицу по маршруту следования техники ЕМУП «Спецавтобаза». По словам А. Бланкова, подобный проект в Екатеринбурге действует и сегодня, но предприятию это приносит убытки (порядка 3 млн руб. в год). Цена на вывоз отходов из контейнера составляет 280 руб. за один куб/м. Сама емкость стоит 17 тыс. руб.
Действующие на сегодня тарифы на вывоз мусора будут изменены в зависимости от постановления Региональной энергетической комиссии. Назвать новые суммы Алексей Бланков не смог, но уточнил, что для частного сектора и МКД будут установлены нормативы — 3,1 куб/м в год и 2,5 куб/м в год соответственно. Договора с собственниками будут заключены с формулировкой «по умолчанию». Как это будет проходить с собственниками МКД, осталось неизвестным.
Жителям частного сектора придется самостоятельно выходить на контакт с ЕМУП «Спецавтобаза» и заключать с предприятием договора. Искать информацию о юридической стороне вопроса, по словам А. Бланкова, собственникам частных домов также придется самим.
В целом представленная техническая часть схемы вывоза мусора вопросов не вызывает. Однако за месяц до начала реформы в новой системе достаточно много пробелов. Во-первых, неизвестны тарифы. На данный момент никто не понимает (даже в ЕМУП «Спецавтобаза»), кто и за что будет платить. Во-вторых, региональный оператор не дал внятного разъяснения по оформлению договоров. В особенности это касается жителей частного сектора, где нередко и появляются несанкционированные свалки.
Как утверждает Алексей Бланков, на данный момент ЕМУП «Спецавтобаза» обслуживает только 10% собственников частных домов (по количеству заключенных договоров). Наличие небольшого количества клиентов в частном секторе А. Бланков объяснил нежеланием людей платить за вывоз мусора.
Возникает основной вопрос, каким образом ЕМУП «Спецавтобаза» намерено обслуживать частный сектор, где люди фактически будут предоставлены сами себе. В том случае, если количество клиентов оператора увеличится, возникнет вопрос, как это будет вывозиться. К примеру, если собственник для экономии будет выносить мусор в мешках, то, как показывает практика, до приезда техники мусор могут растаскать бродячие животные. Да и выбор площадок для складирования в частных секторах не велик. Контейнер, по всей видимости, собственникам придется арендовать (или покупать) сообща. В таком случае люди вернутся к практике отгонять от емкостей «чужих» собственников, которые за использование контейнера деньги не платят.
Однако новая система может привести и к сценарию, который с 11 сентября наблюдается в Челябинске. В областном центре соседнего региона местные подрядчики почти месяц отказываются вывозить мусор по установленным тарифам после закрытия местного городского полигона.
В Екатеринбурге, как утверждает А. Бланков, площадку для сбора отходов закрывать не планируется, но из-за низкого уровня информирования населения (в первую очередь собственников частных домов) в городе может увеличиться число несанкционированных свалок. Симптомы возможного мусорного коллапса в городе появились несколько месяцев назад.
Как ранее писал УрБК, несанкционированная свалка бытовых отходов образовалась, в частности, в Ленинском районе Екатеринбурга возле перекрестка улиц Мостовой и Разливной. Каждую неделю она увеличивается. Прежде на этом месте стоял мусорный контейнер, который обслуживало ЕМУП «Спецавтобаза». Однако впоследствии его убрали, и поскольку другой общедоступной оборудованной площадки для размещения отходов поблизости нет, вместо контейнера стала образовываться свалка.
В предприятии объяснили исчезновение емкости тем, что в бюджете Екатеринбурга закончились деньги на вывоз мусора из-за переноса сроков ввода платежей за сбор и утилизацию отходов. Но, если после 1 ноября 2018 года местные жители не заключат договоры с ЕМУП «Спецавтобаза», несанкционированные свалки, по всей видимости, будут расти во всех районах города.
Единовременного перехода жителей Екатеринбурга на новые договора ЕМУП «Спецавтобаза» также не следует ожидать. Так или иначе, будет некий переходный период, который может растянуться на неопределенное время. Каким образом будет организован вывоз мусора во время перевода более 1 млн жителей на новую систему, региональный оператор не поясняет.
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