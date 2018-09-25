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За выходные несанкционированная свалка в Ленинском районе Екатеринбурга выросла в размерах
25 сентябрь 2018 (13:10)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Несанкционированная свалка бытовых отходов, образовавшаяся в Ленинском районе Екатеринбурга возле перекрестка улиц Мостовой и Разливной, продолжает увеличиваться в размерах.
Как ранее писал УрБК, прежде на этом месте стоял мусорный контейнер, который обслуживало ЕМУП «Спецавтобаза». Однако впоследствии его убрали, и, поскольку другой общедоступной оборудованной площадки для размещения отходов поблизости нет, вместо контейнера стала образовываться свалка.
Администрация Екатеринбурга пока не ответила УрБК, знают ли власти о данной проблеме и какие меры предпринимают для ее устранения.
Как ранее писал УрБК, прежде на этом месте стоял мусорный контейнер, который обслуживало ЕМУП «Спецавтобаза». Однако впоследствии его убрали, и, поскольку другой общедоступной оборудованной площадки для размещения отходов поблизости нет, вместо контейнера стала образовываться свалка.
Администрация Екатеринбурга пока не ответила УрБК, знают ли власти о данной проблеме и какие меры предпринимают для ее устранения.
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